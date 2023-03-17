Черчесов: «Мы не забили свои мячи с «Байером» — что в Леверкузене, что в Будапеште»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» высказался об игре своей команды в матчах 1/8 финала Лиги Европы против «Байера» (0:4 по сумме двух встреч).

«Понятно, что изначально Леверкузен был фаворитом, но мы же прекрасно знаем, что в футболе и аутсайдер может дать результат. Надо сказать, что мы не забили свои мячи — что в Леверкузене, что здесь (в Будапеште. — Прим. «СЭ»). К сожалению, из-за травм у нас не было пяти основных игроков, и самый важный матч мы проводили не в том составе, в котором хотели. После матча и на пресс-конференции я сказал игрокам, что этим еврокубковым периодом мы должны быть довольны. Все-таки 1/8, мы провели 16 матчей. Надо отдать должное ребятам, они максимально выложились», — сказал Черчесов «СЭ».

Ранее Черчесов заявил, что хочет вывести команду в следующем сезоне в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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