Попов: «Про «МЮ» стали говорить, что команда сломалась. А они быстренько собрались и снова выигрывают»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов отреагировал на победу «Манчестер Юнайтед» над «Бетисом» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:0).

«Бетис» по первому тайму очень хорошо выглядел. Мы видели, как Хоакин в штангу попал, и несколько передач он опасных отдал, еще была пара моментов. Понятно, что уровень футболистов в «МЮ» выше, скамейка лучше. Плюс «Бетис» просто не готов играть в такой футбол и держать такую интенсивность на протяжении 90 минут. Безусловно, «Манчестер Юнайтед» сейчас тоже на хорошем эмоциональном подъеме. Казалось, ситуация у них более-менее нормализовалось, они шли на третьем месте в чемпионате, но потерпели нелепое крупное поражение от «Ливерпуля», и опять стали говорить и писать, что команда сломалась. А они быстренько собрались, сделали выводы и снова выигрывают. Это говорит о том, что в «МЮ» есть команда, есть коллектив, есть взаимопонимание с тренером. Поэтому я думаю, что да, «Манчестер Юнайтед» — один из фаворитов Лиги Европы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Попова.

«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Первые четвертьфинальные матчи пройдут 13 апреля, а ответные — 20 апреля.