Кафельников: «Спартак» не выйдет из группы. Я расстроен»

Экс первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал поражение красно-белых от «Лестера» (3:4) в матче третьего тура группового турнира Лиги Европы.

«Я доволен! «Спартак» не отбывал номер, мне понравилась игра. Игру Рассказова я не буду комментировать. Да, можно говорить, что решил класс игроков. Когда у игрока «Лестера» есть четыре момента и он их всех реализует... О чем тут говорить? Есть ли шансы на выход из группы? Нет, «Спартак» не выйдет из группы. Был шанс, но не получилось. Я расстроен», — сказал Кафельников «СЭ».

«Лестер» набрал четыре очка и занимает второе место в группе С. У «Спартака» три очка и третье место. Лидирует «Легия» (шесть очков). На последнем месте «Наполи» (одно очко). Эти команды сыграют в четверг.

4 ноября «Лестер» примет «Спартак» на своем поле.