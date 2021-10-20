Лига Европы: турнирная таблица группы C после поражения «Спартака» в матче с «Лестером»
19:46
«Спартак» в домашнем матче Лиги Европы уступил «Лестеру» (3:4). Красно-белые вели со счетом 2:0, но нападающий гостей Патсон Дака сделал покер.
В четверг, 21 октября, в другой встрече 3-го тура «Наполи» примет «Легию».
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Группа C
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И
|
В
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Н
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П
|
М
|
О
|
2
|
2
|
0
|
0
|
2-0
|
6
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6-6
|
4
|
3
|
1
|
0
|
2
|
6-7
|
3
|
2
|
0
|
1
|
1
|
4-5
|
1
Теперь поражение от «Лестера» в Англии станет приговором. Расклады для «Спартака» на выход в плей-офф Лиги Европы
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