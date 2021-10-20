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Лига Европы: турнирная таблица группы C после поражения «Спартака» в матче с «Лестером»

19:46
20 октября. «Спартак» — «Лестер» — 3:4. Александр Соболев стал автором дубля. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
20 октября. «Спартак» — «Лестер» — 3:4. Александр Соболев стал автором дубля. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» в домашнем матче Лиги Европы уступил «Лестеру» (3:4). Красно-белые вели со счетом 2:0, но нападающий гостей Патсон Дака сделал покер.

В четверг, 21 октября, в другой встрече 3-го тура «Наполи» примет «Легию».

Группа C

И

В

Н

П

М

О

Легия

2

2

0

0

2-0

6

Лестер

3

1

1

1

6-6

4

Спартак

3

1

0

2

6-7

3

Наполи

2

0

1

1

4-5

1

Теперь поражение от «Лестера» в Англии станет приговором. Расклады для «Спартака» на выход в плей-офф Лиги Европы

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/europa-league/

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»