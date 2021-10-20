Лига Европы: турнирная таблица группы C после поражения «Спартака» в матче с «Лестером»

«Спартак» в домашнем матче Лиги Европы уступил «Лестеру» (3:4). Красно-белые вели со счетом 2:0, но нападающий гостей Патсон Дака сделал покер.

В четверг, 21 октября, в другой встрече 3-го тура «Наполи» примет «Легию».

Группа C И В Н П М О Легия 2 2 0 0 2-0 6 Лестер 3 1 1 1 6-6 4 Спартак 3 1 0 2 6-7 3 Наполи 2 0 1 1 4-5 1

Теперь поражение от «Лестера» в Англии станет приговором. Расклады для «Спартака» на выход в плей-офф Лиги Европы