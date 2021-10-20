Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон забил второй гол москвичей в первом тайме матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером». Футболист отметился на 44-й минуте.

Форвард «Лестера» Патсон Дака отыграл один мяч гостей спустя минуту.

Первый гол «Спартака» забил на 11-й минуте Александр Соболев.

После первого тайма счет 2:1 в пользу российской команды.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».