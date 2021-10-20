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«Спартак» — «Лестер»: команды обменялись голами в конце первого тайма

18:15
«Спартак» — «Лестер»: гол Джордана Ларссона. «Спартак» — «Лестер»: гол Патсона Даки.
«Спартак» — «Лестер»: гол Джордана Ларссона.
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон забил второй гол москвичей в первом тайме матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером». Футболист отметился на 44-й минуте.

Форвард «Лестера» Патсон Дака отыграл один мяч гостей спустя минуту.

Первый гол «Спартака» забил на 11-й минуте Александр Соболев.

После первого тайма счет 2:1 в пользу российской команды.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».

Спартак — Лестер

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»