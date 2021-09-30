«Спартак» пропустил на 11-й секунде — это повторение рекорда Лиги Европы
20:29
Полузащитник «Наполи» Эльиф Эльмас забил «Спартаку» один из двух самых быстрых голов в истории Лиги Европы.
Elmas gives Napoli the lead after just ?? !!! ???#UEL pic.twitter.com/f50MgbtqrL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 30, 2021
Хавбек отличился на 11-й секунде (по данным официального Twitter Лиги Европы), повторив результат Яна Сикоры из либерецкого «Слована», который в 2016 году поразил ворота «Карабаха» через 10,69 секунды после начала встречи.
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