Полузащитник «Наполи» Эльиф Эльмас забил «Спартаку» один из двух самых быстрых голов в истории Лиги Европы.

Elmas gives Napoli the lead after just ?? !!! ???#UEL pic.twitter.com/f50MgbtqrL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) September 30, 2021

Хавбек отличился на 11-й секунде (по данным официального Twitter Лиги Европы), повторив результат Яна Сикоры из либерецкого «Слована», который в 2016 году поразил ворота «Карабаха» через 10,69 секунды после начала встречи.