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«Спартак» пропустил на 11-й секунде — это повторение рекорда Лиги Европы

20:29
Эльиф Эльмас. Фото Twitter
Эльиф Эльмас. Фото Twitter
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Полузащитник «Наполи» Эльиф Эльмас забил «Спартаку» один из двух самых быстрых голов в истории Лиги Европы.

Хавбек отличился на 11-й секунде (по данным официального Twitter Лиги Европы), повторив результат Яна Сикоры из либерецкого «Слована», который в 2016 году поразил ворота «Карабаха» через 10,69 секунды после начала встречи.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»