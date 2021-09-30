«Наполи» остался в меньшинстве в матче Лиги Европы против «Спартака». С поля был удален Мариу Руй.

Португалец получил красную карточку на 29-й минуте. Он был наказан за грубый фол против Виктора Мозеса.

Счет матча — 1:0 в пользу неаполитанцев. На первой минуте забил Эльиф Эьмас.