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«Наполи» — «Спартак»: хозяева остались в меньшинстве после удаления Мариу Руя

20:16
Мариу Руй. Фото Twitter
Мариу Руй. Фото Twitter
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«Наполи» остался в меньшинстве в матче Лиги Европы против «Спартака». С поля был удален Мариу Руй.

Португалец получил красную карточку на 29-й минуте. Он был наказан за грубый фол против Виктора Мозеса.

Счет матча — 1:0 в пользу неаполитанцев. На первой минуте забил Эльиф Эьмас.

Наполи — Спартак

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»