«Наполи» — «Спартак»: хозяева остались в меньшинстве после удаления Мариу Руя
20:16
«Наполи» остался в меньшинстве в матче Лиги Европы против «Спартака». С поля был удален Мариу Руй.
Португалец получил красную карточку на 29-й минуте. Он был наказан за грубый фол против Виктора Мозеса.
Счет матча — 1:0 в пользу неаполитанцев. На первой минуте забил Эльиф Эьмас.
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