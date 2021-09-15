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«Спартак» одним словом описал поражение от «Легии»

19:30
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«Спартак» проиграл польской «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол забил полузащитник гостей Лирим Кастрати, который отличился на 91-й минуте матча.

Twitter красно-белых коротко описал исход данного матча.

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Иван Шитик все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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