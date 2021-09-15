«Спартак» одним словом описал поражение от «Легии»

«Спартак» проиграл польской «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол забил полузащитник гостей Лирим Кастрати, который отличился на 91-й минуте матча.

Twitter красно-белых коротко описал исход данного матча.