«Спартак» в добавленное время проиграл «Легии» на своем поле в стартовом матче Лиги Европы

«Спартак» на своем поле принимал польскую «Легию» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы. Встреча закончилась победой польского клуба с минимальным счетом — 1:0.

Самый опасный момент красно-белые создали во втором тайме, когда защитник Самюэль Жиго выиграл верховую борьюу и пробил головой в штангу.

Также «Спартак» лишился полузащитника Романа Зобнина еще в первом тайме. Хавбек получил травму и попросил замену.

А победный гол был забит в уже добавленное ко второму тайму время. Отличился полузащитник «Легии» Лирим Кастрати, который поразил ворота москвичей на 91-й минуте.

Другой матч этой группы между «Наполи» и «Лестером» состоится в четверг, 16 сентября.

Лига Европы

Группа C

«Спартак» (Россия) — «Легия» (Польша) — 0:1 (0:0)

Гол: Кастрати, 90+1.

«Спартак» (Россия): Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Мозес (Бакаев, 82), Умяров, Зобнин (Хендрикс, 23), Айртон (Ломовицкий, 69), Промес, Понсе, Ларссон (Соболев, 82).

«Легия» (Польша): Боруц, Ветеска, Навроцки, Енджейчик, Юханссон, Слиш, Харатин (Кастрати, 59), Лукиньяс (Мучи, 83), Младенович, Эмрели, Жозуэ (Рафа Лопеш, 90+3).

Предупреждения: Жиго, 48. Ветеска, 50. Умяров, 53. Юханссон, 55. Енджейчик, 70. Жозуэ, 90. Ломовицкий, 90. Бакаев, 90+6.

Судьи: Дабанович. Джукич, Тодорович (все — Черногория).

ВАР: Йованович. Джурджевич (оба — Сербия).

15 сентября. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».ф