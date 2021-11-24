«Спартак» — «Наполи»: Соболев оформил дубль
19:00
«Спартак» забил второй гол в матче Лиги Европы против «Наполи».
На 28-й минуте отличился Александр Соболев. Нападающий головой замкнул фланговую передачу Виктора Мозеса. Форвард забил уже второй мяч в этой игре. В первом случае он отличился с пенальти.
Счет матча — 2:0 в пользу красно-белых. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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