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«Спартак» — «Наполи»: Соболев оформил дубль

19:00
Гол Александра Соболева.
Гол Александра Соболева.
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«Спартак» забил второй гол в матче Лиги Европы против «Наполи».

На 28-й минуте отличился Александр Соболев. Нападающий головой замкнул фланговую передачу Виктора Мозеса. Форвард забил уже второй мяч в этой игре. В первом случае он отличился с пенальти.

Счет матча — 2:0 в пользу красно-белых. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Наполи

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»