Литвинов пропустит матч с «Легией» из-за перебора желтых карточек

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил желтую карточку в матче Лиги Европы против «Наполи». Из-за перебора предупреждений он не сможет сыграть в матче последнего тура против «Легии».

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Начало в 20.45 по московскому времени.

«Спартак» ведет в матче с «Наполи» со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти на третьей минуте забил Александр Соболев.