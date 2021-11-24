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Литвинов пропустит матч с «Легией» из-за перебора желтых карточек

18:51
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил желтую карточку в матче Лиги Европы против «Наполи». Из-за перебора предупреждений он не сможет сыграть в матче последнего тура против «Легии».

Матч «Легия» — «Спартак» состоится 9 декабря в Варшаве. Начало в 20.45 по московскому времени.

«Спартак» ведет в матче с «Наполи» со счетом 1:0. Единственный мяч с пенальти на третьей минуте забил Александр Соболев.

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Евгений Петров все материалы автора

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