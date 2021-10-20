«Спартак» — «Лестер»: форвард Дака сделал покер
19:08
Нападающий «Лестера» Патсон Дака забил четвертый гол гостей в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» (4:2, второй тайм).
Форвард в этой встрече оформил покер, забив на 45-й, 48-й, 54-й и 78-й минутах.
После первого тайма «Спартак» выигрывал со счетом 2:1.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».
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