Нападающий «Лестера» Патсон Дака забил четвертый гол гостей в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» (4:2, второй тайм).

Форвард в этой встрече оформил покер, забив на 45-й, 48-й, 54-й и 78-й минутах.

После первого тайма «Спартак» выигрывал со счетом 2:1.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».