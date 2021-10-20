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«Спартак» — «Лестер»: форвард Дака сделал покер

19:08
«Спартак» — «Лестер»: форвард Патсон Дака оформил покер.
«Спартак» — «Лестер»: форвард Патсон Дака оформил покер.
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Нападающий «Лестера» Патсон Дака забил четвертый гол гостей в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» (4:2, второй тайм).

Форвард в этой встрече оформил покер, забив на 45-й, 48-й, 54-й и 78-й минутах.

После первого тайма «Спартак» выигрывал со счетом 2:1.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».

Спартак — Лестер

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»