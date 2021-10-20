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«Спартак» — «Лестер»: форвард Дака оформил хет-трик и вывел гостей вперед

18:44
«Спартак» — «Лестер»: хет-трик Патсона Даки.
«Спартак» — «Лестер»: хет-трик Патсона Даки.
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Форвард «Лестера» Патсон Дака оформил хет-трик в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» (3:2, второй тайм).

Замбийский футболист забил голы на 45-й, 48-й и 54-й минутах.

К 44-й минуте «Спартак» вел со счетом 2:0. Голы забили Соболев и Ларссон.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».

Спартак — Лестер

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Виктория Кравченко все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»