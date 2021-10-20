Форвард «Лестера» Патсон Дака оформил хет-трик в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком» (3:2, второй тайм).

Замбийский футболист забил голы на 45-й, 48-й и 54-й минутах.

К 44-й минуте «Спартак» вел со счетом 2:0. Голы забили Соболев и Ларссон.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».