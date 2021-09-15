«Спартак» — «Легия»: Кастрати открыл счет
19:19
«Легия» открыла счет в матче группового турнира Лиги Европы против «Спартака».
На 90+1-й минуте отличился косовский полузащитник Лирим Кастрати. Счет матча — 1:0 в пользу польского клуба.
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Зачет
vs
4
Офсайд
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