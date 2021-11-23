Спаллетти рассказал о проблемах в игре «Наполи» перед матчем со «Спартаком»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Лиги Европы со «Спартаком».

«Сложности помогают и человеку, и команде стать лучше. Я ждал трудностей, мы побеждали, но отдавали себе отчет, что рано или поздно начнутся испытания. Мы готовы достойно с этим справиться все вместе», — сказал Спалетти на пресс-конференции.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Также тренер высказался о поражении от «Интера» во встрече 13-го тура чемпионата Италии.

«Когда говорил, что в матче с «Интером» нам не хватило храбрости, я указывал на конкретный эпизод. Против нас играл сильный соперник. Я имел в виду, что в центре поля мы потеряли контроль. Однако реакция на трудности у нашей команды была отличной, мы атаковали. Возможно, мы заслужили лучший результат. Мне не понравилась именно игра в центре поля», — заявил он.

Спалетти рассказал, что обсуждал с игроками после игры с «Интером».

«После матча с «Интером» мы обсуждали с игроками психологию, меня удивил этот момент. После пропущенных мячей нужно переключаться и идти дальше. На контратаках мы сыграли не лучшим образом. В целом ситуация не такая уж плохая, у нас лишь одно поражение, нужно постараться не увеличивать эту цифру», — сказал тренер.

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет завтра, 24 ноября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Встреча начнется в 18.30 по московскому времени.