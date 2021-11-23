Спаллетти: «Хотим решить задачу с выходом в плей-офф уже в матче со «Спартаком»
Спаллетти рассказал о задаче «Наполи» на матч со «Спартаком»
14:36
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что команда намерена решить задачу с выходом в плей-офф Лиги Европы в матче со «Спартаком».
«Хотим решить задачу с выходом в плей-офф уже в матче со «Спартаком», чтобы не откладывать все в долгий ящик. Мертенс — отличный игрок, он готов нам помочь.
Российскому и итальянскому футболу есть куда стремиться. В России есть хорошие команды. Но в целом нас объединяет то, что нам есть куда стремиться», — сказал Спаллетти.
24.11.2021 | Спартак - Наполи
Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» состоится завтра, 24 ноября, в Москве. Начало — в 18.30 (мск).
«Наполи» после четырех туров Лиги Европы занимает 1-е место в группе C, набрав 7 очков. «Спартак» располагается на последней строчке, набрав 4 очка.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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