Спаллетти: «Хотим решить задачу с выходом в плей-офф уже в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что команда намерена решить задачу с выходом в плей-офф Лиги Европы в матче со «Спартаком».

«Хотим решить задачу с выходом в плей-офф уже в матче со «Спартаком», чтобы не откладывать все в долгий ящик. Мертенс — отличный игрок, он готов нам помочь.

Российскому и итальянскому футболу есть куда стремиться. В России есть хорошие команды. Но в целом нас объединяет то, что нам есть куда стремиться», — сказал Спаллетти.

24.11.2021 | Спартак - Наполи

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» — «Наполи» состоится завтра, 24 ноября, в Москве. Начало — в 18.30 (мск).

«Наполи» после четырех туров Лиги Европы занимает 1-е место в группе C, набрав 7 очков. «Спартак» располагается на последней строчке, набрав 4 очка.