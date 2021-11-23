Жезус о матче «Наполи» со «Спартаком»: «Холодная погода не станет для нас проблемой»
Жезус рассказал об ожиданиях от матча «Спартака» с «Наполи» в Лиге Европы
14:21
Защитник «Наполи» Жуан Жезус рассказал об ожиданиях от матча 5-го тура Лиги Европы с московским «Спартаком».
«Я уже играл в России несколько раз. Холодная погода не станет для нас проблемой, мы сможем подготовиться к этой игре. У нас есть травмированные футболисты, но мы найдем им замены», — рассказал Жезус.
24.11.2021 | Спартак — Наполи
Матч «Спартак» — «Наполи» состоится завтра, 24 ноября, в Москве. Начало — в 18.30 (мск).
«Наполи» после четырех туров Лиги Европы занимает 1-е место в группе C, набрав 7 очков. «Спартак» располагается на последней строчке, набрав 4 очка.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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