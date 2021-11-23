Жезус о матче «Наполи» со «Спартаком»: «Холодная погода не станет для нас проблемой»

Защитник «Наполи» Жуан Жезус рассказал об ожиданиях от матча 5-го тура Лиги Европы с московским «Спартаком».

«Я уже играл в России несколько раз. Холодная погода не станет для нас проблемой, мы сможем подготовиться к этой игре. У нас есть травмированные футболисты, но мы найдем им замены», — рассказал Жезус.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Матч «Спартак» — «Наполи» состоится завтра, 24 ноября, в Москве. Начало — в 18.30 (мск).

«Наполи» после четырех туров Лиги Европы занимает 1-е место в группе C, набрав 7 очков. «Спартак» располагается на последней строчке, набрав 4 очка.