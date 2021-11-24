Президент РПЛ Хачатурянц назвал прекрасной победу «Спартака» над «Наполи»
20:33
Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц похвалил «Спартак» после победы над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.
«Прекрасная игра, прекрасная победа. Российские клубы не проигрывают в Европе после моего прихода? Хотелось бы, чтобы так и было», — сказал Хачатурянц.
24 ноября в Москве «Спартак» обыграл «Наполи» благодаря дублю форварда Александра Соболева. В составе итальянской команды гол забил Элиф Элмас.
Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.
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