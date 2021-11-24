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Президент РПЛ Хачатурянц назвал прекрасной победу «Спартака» над «Наполи»

20:33
Ашот Хачатурянц. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ашот Хачатурянц. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц похвалил «Спартак» после победы над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Прекрасная игра, прекрасная победа. Российские клубы не проигрывают в Европе после моего прихода? Хотелось бы, чтобы так и было», — сказал Хачатурянц.

24 ноября в Москве «Спартак» обыграл «Наполи» благодаря дублю форварда Александра Соболева. В составе итальянской команды гол забил Элиф Элмас.

Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
2:1
Наполи
Голы
Соболев, 3 (1:0), Соболев, 28 (2:0), Эльмас, 64 (2:1)
Спартак
Селихов Жиго Кофрие Джикия Умяров Игнатов (Ломовицкий, 72 ) Литвинов Айртон Мозес (Рассказов, 83 ) Соболев Промес (Ларссон, 90+2 )
Наполи
Мерет Мариу Руй Кулибали Жуан Жезус Ди Лоренцо Зелиньски Лоботка (Ррахмани, 78) Мертенс Эльмас Лосано Петанья
Предупреждения
Литвинов 14, Соболев 88, Промес 90  -  Кулибали 78
Судьи
Тюрпен Дано Грингор
ВАР
Летексье Делерю

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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