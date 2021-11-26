Смородская о поражении «Локомотива» в Лиге Европы: «Не вижу никаких перспектив у Гисдоля куда-то вывести команду»
11:06
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение от «Лацио» (0:3) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
«Команде не хватило абсолютно всего. Начнем с того, что вообще не видно тренерской работы. Игроки как будто испугались чего-то, были какие-то запуганные, уступали во всех компонентах игры. Я не вижу никаких перспектив у Гисдоля куда-нибудь вывести команду. Настрой у команды был неправильный», — сказала Смородская «СЭ».
«Локомотив» с 2 баллами занимает последнее место в группе Е Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. «Лацио» — 8 очков и вторая строчка.
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