Смородская о поражении «Локомотива» в Лиге Европы: «Не вижу никаких перспектив у Гисдоля куда-то вывести команду»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение от «Лацио» (0:3) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Команде не хватило абсолютно всего. Начнем с того, что вообще не видно тренерской работы. Игроки как будто испугались чего-то, были какие-то запуганные, уступали во всех компонентах игры. Я не вижу никаких перспектив у Гисдоля куда-нибудь вывести команду. Настрой у команды был неправильный», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» с 2 баллами занимает последнее место в группе Е Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. «Лацио» — 8 очков и вторая строчка.