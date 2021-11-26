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Смородская о поражении «Локомотива» в Лиге Европы: «Не вижу никаких перспектив у Гисдоля куда-то вывести команду»

11:06
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» прокомментировала поражение от «Лацио» (0:3) в рамках 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Команде не хватило абсолютно всего. Начнем с того, что вообще не видно тренерской работы. Игроки как будто испугались чего-то, были какие-то запуганные, уступали во всех компонентах игры. Я не вижу никаких перспектив у Гисдоля куда-нибудь вывести команду. Настрой у команды был неправильный», — сказала Смородская «СЭ».

«Локомотив» с 2 баллами занимает последнее место в группе Е Лиги Европы и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. «Лацио» — 8 очков и вторая строчка.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»