Орлов о победе «Спартака» над «Наполи: «Пенальти на Промесе очень сомнительный»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Спартака» над «Наполи» (2:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«В «Спартаке» есть хорошие игроки — это Мозес и Промес, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит». — Конечно, они мастера. Но оба не могут сыграть 90 минут. Вот вам тренировочный процесс в «Спартаке». Но в первом тайме игры с «Наполи» и Квинси держал уровень, и Мозес».

Также комментатор высказался о пенальти в пользу московской команды в прошедшей встрече.

«Пенальти на Промесе очень сомнительный. Но арбитры дали. Куда деваться? Все время бывает что-то сомнительное. Все идет на откуп судье. «Спартак» молодцы, но во втором тайме еле додержали. Только я не вижу ни Бакаева, ни Зобнина, которые за национальную команду играли», — сказал он.

После пяти туров группового этапа Лиги Европы «Спартак» набрал семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы C. В последнем туре москвичи сыграют в гостях с «Легией».