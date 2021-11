Шерки назвал важной победу «Лиона» над «Бреннбю» в Лиге Европы

? @rayan_cherki apr?s #BIFOL : «Cela nous tenait ? c?ur d'avoir 15 points sur 15. On a bien r?agi apr?s le 1er but. On a un groupe de qualit?. C'?tait la 1?re fois pour certains ce soir. On a relev? la t?te en 2nde p?riode. On se devait de gagner pour les supporters pr?sents.» pic.twitter.com/qi5gR5cgm4