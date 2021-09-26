Полузащитник «Спартака» Квинис Промес рассказал о настрое команды на предстоящий матч Лиги Европы против «Наполи».

«Победу над «Уфой» в родных стенах, надеюсь, даст фанатам понять, что мы стараемся изо всех сил и тоже хотим поскорее исправиться. Они эмоциональны, критикую наст, и мы это принимаем. Поэтому очень прошу поддерживать нас. А мы будем биться!

В Лиге Европы будет сложно, но мы должны верить и биться до конца. Мы должны быть сплоченными. Иногда это намного важнее, чем классно сыграть, но остаться в итоге без победы. Так что берем все лучшее и отправляемся в Неаполь. Это отличная возможность для «Спартака» громко о себя заявить.

Я всегда думаю только о победе. И матч в Италии не будет исключением. Все возможно! Лично я в это верю», — сказал Промес клубному YouTube каналу красно-белых.

«Спартак» сыграет с «Наполи» 30 сентября. Встреча начнется в 19.45 (мск).