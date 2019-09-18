Сергей Матвеев: «Все, на кого рассчитываем, в строю»

Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями накануне матча первого тура группового турнира Лиги Европы с «Базелем». Игра ройдет в четверг, начало — 19:55 мск.

— Мы посмотрели много матчей «Базеля» и имеем представление о нем, — приводит ТАСС слова Матвеева. — Они быстро переходят в атаку, в этом залог их результативного футбола. Все, на кого рассчитываем, в строю.

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей