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Сергей Матвеев: «Все, на кого рассчитываем, в строю»

19:33
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Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился ожиданиями накануне матча первого тура группового турнира Лиги Европы с «Базелем». Игра ройдет в четверг, начало — 19:55 мск.

— Мы посмотрели много матчей «Базеля» и имеем представление о нем, — приводит ТАСС слова Матвеева. — Они быстро переходят в атаку, в этом залог их результативного футбола. Все, на кого рассчитываем, в строю.

Лига Европы: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6901188

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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