«Селтик» победил «Бетис», «Ференцварош» обыграл «Байер»
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«Селтик» победил «Бетис» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе «Селтика» отличились Стивен Уэлш, Эван Хендерсон и Дэвид Тернбулл. У «Бетиса» забили Скотт Бэйн и Борха Иглесиас.
В другом матче группы «Ференцварош» победил «Байер» (1:0). Единственный гол встречи забил Аисса Лайдуни.
«Байер» набрал 13 очков и занимает первое место в группе G. У «Бетиса» 10 очков и вторая позиция. Замыкает тройку «Селтик», который набрал 9 очков. На последнем месте оказался «Ференцварош» (3 очка).
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