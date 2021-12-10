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«Селтик» победил «Бетис», «Ференцварош» обыграл «Байер»

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«Селтик» победил «Бетис» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе «Селтика» отличились Стивен Уэлш, Эван Хендерсон и Дэвид Тернбулл. У «Бетиса» забили Скотт Бэйн и Борха Иглесиас.

В другом матче группы «Ференцварош» победил «Байер» (1:0). Единственный гол встречи забил Аисса Лайдуни.

«Байер» набрал 13 очков и занимает первое место в группе G. У «Бетиса» 10 очков и вторая позиция. Замыкает тройку «Селтик», который набрал 9 очков. На последнем месте оказался «Ференцварош» (3 очка).

Лига Европы. Группа G
09 дек, 23:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
3:2
Бетис
Голы
Уэлш, 3 (1:0), Бэйн, 69 (1:1), Хендерсон, 72 (2:1), Борха Иглесиас, 75 (2:2), Тернбулл, 78 (3:2)
Селтик
Бэйн Скейлс Урогиде Уэлш Биттон Соро (Тернбулл, 65 ) Маккарти Шоу (Макгрегор, 66 ) Монтгомери (Джонстон, 65 ) Айети (Хендерсон, 71 ) Абада
Бетис
Руй Силва Пеццела Миранда (Монтойя, 76) Гонсалес Акуоку Виллиам Карвалью (Виллиан Жозе, 79) Борха Иглесиас Тельо (Хуанми, 80) Хоакин Лайнес (Гонсалес, 63) Руибаль (Алекс Морено, 76)
Предупреждения
Соро 24, Шоу 33  -  Лайнес 24, Пеццела 49, Руибаль 55
Судьи
Стефански
Лига Европы. Группа G
09 дек, 23:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
1:0
Байер
Голы
Лайдуни, 82 (1:0)
Ференцварош
Дибус Ммаэ Ковачевич Ботка Блажич Закариассен (Сомалиа, 70 ) Лончар (Вечеи, 82 ) Лайдуни Нгуен (Ммаэ, 46 ) Зубков (Чабрая, 88 ) Узуни
Байер
Лунев Рецос Коссуну Тапсоба (Та, 46) Синкгравен Амири Арангис (Фримпонг, 71) Паласиос (Андрих, 64) Паулинью Аларио (Адли, 81) Беллараби (Диаби, 72)
Предупреждения
Лайдуни 84, Блажич 90, Чабрая 90  -  Беллараби 26, Рецос 86, Коссуну 87
Судьи
Левников (Санкт-Петербург)

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Екатерина Савостина все материалы автора

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