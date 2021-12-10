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«Брага» и «Црвена Звезда» сыграли вничью, «Лудогорец» и «Мидтьюлланн» не забили голов

00:55
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«Брага» и «Црвена Звезда» сыграли вничью в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

У «Браги» забил Галену. В составе «Црвены Звезды» отличился Александр Катаи.

В другом матче группы «Лудогорец» и «Мидтьюлланн» не забили голов. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Црвена Звезда» заняла первое место в группе F. Команда набрала 11 очков. Вторая строчка у «Браги» (10 очков). Третью позицию занял «Мидтьюлланн», набравший 9 очков. «Лудогорец» набрал 2 очка и занял последнее место.

Лига Европы. Группа F
09 дек, 23:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
1:1
Црвена Звезда
Голы
Галену, 52 (1:0), Катаи, 70 (1:1)
Брага
Матеус Коуту Диогу Лейте (Пиазон, 83 ) Оливейра Раул Силва Аль-Мусрати Орта (Руис, 71 ) Орта Медейруш (Лукас Минейру, 72 ) Галену (Моура, 65 ) Витор Оливейра (Гонсалес, 83 )
Црвена Звезда
Борьян Панков Драгович Родич Эракович Гобелич (Гаич, 62) Иванич Канга Катаи (Крстичич, 77) Живкович (Дегенек, 77) Срнич (Бен Набуан, 62)
Предупреждения
Диогу Лейте 36  -  Катаи 45, Драгович 81, Дегенек 90
Судьи
Гвида
Лига Европы. Группа F
09 дек, 23:00. Ludogorets Arena (Разград)
Лудогорец
0:0
Мидтьюлланн
Лудогорец
Падт Сисинью Икоко Вердон Пластун Гонсалвеш Кафумана (Пинас, 90+5 ) Баджи Янков (Ротариу, 76 ) Десподов Сотириу (Ману, 63 )
Мидтьюлланн
Лессль Андерссон Дальсгор Паулинью (Святченко, 88) Дюр (Кулс, 78) Жунинью Эвандер Шарлес Систо (Линд, 79) Исаксен Брумаду (Серенсен, 68)
Предупреждения
Десподов 19, Сисинью 24  -  Дюр 28, Паулинью 39, Шарлес 74
Судьи
Штилер

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Екатерина Савостина все материалы автора

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