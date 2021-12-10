«Брага» и «Црвена Звезда» сыграли вничью, «Лудогорец» и «Мидтьюлланн» не забили голов

«Брага» и «Црвена Звезда» сыграли вничью в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы (1:1).

У «Браги» забил Галену. В составе «Црвены Звезды» отличился Александр Катаи.

В другом матче группы «Лудогорец» и «Мидтьюлланн» не забили голов. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Црвена Звезда» заняла первое место в группе F. Команда набрала 11 очков. Вторая строчка у «Браги» (10 очков). Третью позицию занял «Мидтьюлланн», набравший 9 очков. «Лудогорец» набрал 2 очка и занял последнее место.