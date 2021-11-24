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Сарри о «Локомотиве»: «После смены тренера это другая команда. Игра будет сложной, возможно, открытой»

Тренер «Лацио» Сарри поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Локомотива»
15:23

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Локомотива».

— Что вы ждете от игры с «Локомотивом»?

— После смены тренера это совсем другая команда, — передает корреспондент «СЭ» Микеле Антонов слова Сарри. — Из-за этого для нас будет сложно, потому что мы не можем использовать те же наработки, что и в домашнем матче. Локомотиву нужно пройти через эту игру, чтобы сохранить шансы на плей-офф. Но и нам тоже нужно набирать свои очки. Это будет сложная игра, возможно, даже открытая, в теории, потому что результат нужен всем.

— Матч посреди недели между играми с «Наполи» и «Ювентусом». Насколько важна эта игра?

— Мы должны двигаться от одной игры к другой. Если мы будет думать о предстоящем матче в чемпионате с «Наполи», из этого ничего хорошего не выйдет. Посмотрим, что будет завтра вечером и потом решим, что будем делать дальше.

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится завтра, 25 ноября в Москве. Начало встречи — в 20.45 (мск).

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