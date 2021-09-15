Руй Витория взял на себя ответственность за поражение от «Легии»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что готов взять ответственность за поражение от «Легии» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы на себя.

«Готов взять это поражение полностью на себя. Я ответственен за результаты команды. Это моя работа. Внутри мы можем говорить о разных вещах, но ответственность моя. Я лидер этой команды.

Я никогда не сдаюсь. Могу немного сходить с ума, но никогда не сдамся. Вы много раз спрашивали, готов ли я остаться, хватит задавать этот вопрос. Ответ не меняется.

Перспективы «Спартака» в Лиге Европы после этого поражения? Конечно, мы хотели победить сегодня. У нас все соперники сильные, но вы знаете мой подход – мы готовимся к каждому определенному матчу. Такое случается в футболе. Если бы такая же история на 90-й минуте сложилась в нашу пользу, все бы говорили, что мы заслужили эту победу. Думаю, вам, журналистам, после пропущенного от «Легии» пришлось полностью переписывать отчет от матча. О «Наполе» и «Лестере» будем думать позже», — сказа тренер.

Красно-белые в текущем сезоне проиграли три матча в еврокубках (два в квалификации Лиги чемпионов). В чемпионате России «Спартак» занимает девятое место, набрав в семи встречах 10 очков.