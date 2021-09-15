Самюэль Жиго: «На месте фанатов «Спартака» я кричал бы то же самое»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал поражение от «Легии» (0:1) в матче Лиги Европы. Он отметил, что понимает реакцию болельщиков на неудачу.

— Не очень понимал, что кричали нам фанаты после матча. Если ты мне скажешь на русском сейчас, я могу понять.

— Кричали позор и еще нецензурные слова.

— О, это нормально. Я их понимаю. Будь я на их месте, кричал бы то же самое.

Победный гол на 90+1-й минуте забил Лирим Кастрати.