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Самюэль Жиго: «На месте фанатов «Спартака» я кричал бы то же самое»

20:37
Самюэль Жиго. Фото ФК «Спартак»
Самюэль Жиго. Фото ФК «Спартак»
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго прокомментировал поражение от «Легии» (0:1) в матче Лиги Европы. Он отметил, что понимает реакцию болельщиков на неудачу.

— Не очень понимал, что кричали нам фанаты после матча. Если ты мне скажешь на русском сейчас, я могу понять.

— Кричали позор и еще нецензурные слова.

— О, это нормально. Я их понимаю. Будь я на их месте, кричал бы то же самое.

Победный гол на 90+1-й минуте забил Лирим Кастрати.

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Артем Калинин все материалы автора

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