Руй Витория: «Сложно говорить о невезении, но команда сделала все для победы»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Сложно принять этот результат, потому что мы проиграли. Мы сделали более чем достаточно для победы. Но как я сказал вчера — детали могут создавать разницу. Мы пропустили гол на последней минуте и проиграли. Сложно говорить о невезении, но команда сделала все для победы. Мы проводили разнообразные атаки, нанесли много ударов. Мы расстроены», — заявил тренер.

Команды представляют группу C, также в ней выступают итальянский «Наполи» и английский «Лестер», которые проведут матч 16 сентября в Англии. Во втором туре «Спартак» в гостях сыграет с «Наполи» 30 сентября, «Легия» в этот же день дома встретится с «Лестером».