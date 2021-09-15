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Руй Витория: «Сложно говорить о невезении, но команда сделала все для победы»

20:37
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии» (0:1).

«Сложно принять этот результат, потому что мы проиграли. Мы сделали более чем достаточно для победы. Но как я сказал вчера — детали могут создавать разницу. Мы пропустили гол на последней минуте и проиграли. Сложно говорить о невезении, но команда сделала все для победы. Мы проводили разнообразные атаки, нанесли много ударов. Мы расстроены», — заявил тренер.

Команды представляют группу C, также в ней выступают итальянский «Наполи» и английский «Лестер», которые проведут матч 16 сентября в Англии. Во втором туре «Спартак» в гостях сыграет с «Наполи» 30 сентября, «Легия» в этот же день дома встретится с «Лестером».

Спартак — Легия

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Сергей Федоров все материалы автора

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