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Руй Витория: «Вчера я был уверен, что «Спартак» победит «Наполи»

22:45
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория заявил, что был уверен в победе команды в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (3:2).

— Вам не кажется, что секрет успеха был как раз не в холодной голове, а в эмоциях?

— Согласен с вами. Но такие матчи нам надо выигрывать не только сердцем, но и головой. Надо прокачивать все компоненты. Могу открыть вам один секрет: я всегда верю в свою команду, но вчера в этой же комнате я был уверен, что мы победим. Пришел на пресс-конференцию, но не увидел ни одного итальянского журналиста. Даже переводчик опоздал. Это был сигнал: «Наполи» решил, что будет просто. И нам это дало отличный заряд. Понятно, что не это решило, но это маленькая деталь, которую я вчера подметил. И она дала мне возможность предвидеть победу. Вчера я почувствовал эту уверенность на 100 процентов. Это очень хорошо.

Дубль в составе московской команды оформил Квинси Промес, еще один мяч забил Михаил Игнатов.

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Артем Калинин все материалы автора

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