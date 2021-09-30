Руй Витория: «Эта победа для Понсе и для болельщиков, которые поддержали «Спартак» на стадионе»

Главный тренер «Спартака» посвятил победу над «Наполи» (3:2) в Лиге Европы Эсекиэлю Понсе, который был заменен из-за травмы, и болельщикам.

— Мы пока не знаем, насколько серьезна травма Понсе. Может, будет проблема чуть серьезнее, чем мы предполагаем. И эта победа для него и для тех болельщиков, которые приехали сегодня на стадион поддержать нас. Они нам действительно помогли.

— Спаллетти после игры пошел ругаться с судьей и даже получил желтую карточку. Как вы оцените судейство?

— Игра была сложной. Потому что эмоции стали захлестывать в какой-то момент. Все были на взводе. На топовом уровне такое бывает. Может, игроки «Наполи» не совсем ожидали, что так все может сложиться. Но всякое случается — матч окончен. Я не видел повторов пенальти, так что не было времени на это.

— Не было конфликта у вас и Спаллетти после игры?

— Это не важно, это футбол: слова с одной и другой стороны. У меня никаких проблем с ним нет. Я тоже получил желтую карточку, если что. Странно, конечно, но ничего. Три очка мы набрали — это самое главное.

Дубль в составе победителей сделал Квинси Промес.