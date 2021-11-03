Руй Витория рассказал о причинах нестабильности «Спартака» в текущем сезоне
Главный тренер «Спартака» Руй Витория перед матчем Лиги Европы с «Лестером» рассказал о том, почему команда нестабильно выступает в текущем сезоне.
— В чем причина нестабильности «Спартака» и его результатов в этом сезоне?
— Тут сложно дать четкий и короткий ответ. Это футбол — причин много. Думаю, самое важное — это стабильность в клубе и команде. И тогда придет результат. Это мы должны исправлять. У нас часто бывает так, что мы играем хорошо, а потом совершаем какую-то грубую ошибку, которая перечеркивает все старания. Нужно постоянно изучать, анализировать и находить решения этих вопросов, этих ошибок. Стабильность внутри команды, внутри клуба, внутри всей структуры — вот что очень важно. И к этому надо стремиться.
Говоря об обороне, я говорю не только о защитниках или вратарях, к примеру. Говорю обо всей команде. Это касается всех — обороняется вся команда. И решать этот вопрос нужно глобально, — сказал Витория.
Матч «Лестер» — «Спартак» состоится 4 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
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