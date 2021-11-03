Руй Витория рассказал о причинах нестабильности «Спартака» в текущем сезоне

Главный тренер «Спартака» Руй Витория перед матчем Лиги Европы с «Лестером» рассказал о том, почему команда нестабильно выступает в текущем сезоне.

— В чем причина нестабильности «Спартака» и его результатов в этом сезоне?

— Тут сложно дать четкий и короткий ответ. Это футбол — причин много. Думаю, самое важное — это стабильность в клубе и команде. И тогда придет результат. Это мы должны исправлять. У нас часто бывает так, что мы играем хорошо, а потом совершаем какую-то грубую ошибку, которая перечеркивает все старания. Нужно постоянно изучать, анализировать и находить решения этих вопросов, этих ошибок. Стабильность внутри команды, внутри клуба, внутри всей структуры — вот что очень важно. И к этому надо стремиться.

Говоря об обороне, я говорю не только о защитниках или вратарях, к примеру. Говорю обо всей команде. Это касается всех — обороняется вся команда. И решать этот вопрос нужно глобально, — сказал Витория.

Матч «Лестер» — «Спартак» состоится 4 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.