Игорь Черевченко считает, что у «Спартака» есть шансы в матче против «Лестера»
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги Европы «Лестер» — «Спартак».
«Конечно, у «Спартака» есть шансы против «Лестера», — сказал Черевченко «СЭ». — Как тренеру в сложной ситуации настраивать команду на такого соперника? Никак не настраивать, это психология. Рано или поздно все равно черная полоса заканчивается, наступает белая. Это стечение обстоятельств, в футболе все бывает. Тяжело судить, как «Спартаку» завтра стоит играть, пусть тактику выбирает главный тренер. Будет сложно, матч гостевой, плюс «Лестер» накануне тоже проиграл в АПЛ. Так что они тоже хотят реабилитироваться перед своими болельщиками. Обороняться умеют все команды, но не всегда это получается хорошо».
Матч «Лестер» — «Спартак» пройдет в четверг, 4 ноября. Начало — в 23:00 по московскому времени.
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