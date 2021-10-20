Руй Витория заявил, что «Спартак» полностью готов к матчу с «Лестером»
Руй Витория рассказал, что «Спартак» полностью готов к матчу с «Лестером»
17:27
Главный тренер «Спартака» Руй Витория перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером» рассказал, что думает о предстоящей игре.
«Мы изучили все нюансы, которые использует «Лестер» в своей игре. Например, игра в три защитника, высокий прессинг, большая скорость. Еще «Лестер» часто меняет игроков в последних матчах. Мы прекрасно ко всему этому готовы, готовы встретить этого достойного соперника», — сказал Витория в эфире «Матч ТВ».
Матч «Спартак» — «Лестер» состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 17.30 мск.
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