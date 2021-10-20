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Болельщики «Спартака» освистали акцию с преклонением колена «Лестера»

17:36
20 октября. Москва. «Спартак» — «Лестер». Акция с преклонением колена перед матчем.
20 октября. Москва. «Спартак» — «Лестер». Акция с преклонением колена перед матчем.
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Перед началом матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» прошла акция с преклонением колена Black Lives Matter («Жизни черных важны»). В ней приняли участие футболисты английской команды и форвард красно-белых Джордан Ларссон.

Болельщики «Спартака» освистали акцию с преклонением колена перед началом игры.

Матч «Спартак» — «Лестер» проходит в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».

Спартак — Лестер

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»