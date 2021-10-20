Болельщики «Спартака» освистали акцию с преклонением колена «Лестера»

Перед началом матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» прошла акция с преклонением колена Black Lives Matter («Жизни черных важны»). В ней приняли участие футболисты английской команды и форвард красно-белых Джордан Ларссон.

Болельщики «Спартака» освистали акцию с преклонением колена перед началом игры.

Матч «Спартак» — «Лестер» проходит в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».