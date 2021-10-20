Болельщики «Спартака» освистали акцию с преклонением колена «Лестера»
17:36
Перед началом матча 3-го тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» прошла акция с преклонением колена Black Lives Matter («Жизни черных важны»). В ней приняли участие футболисты английской команды и форвард красно-белых Джордан Ларссон.
Болельщики «Спартака» освистали акцию с преклонением колена перед началом игры.
Матч «Спартак» — «Лестер» проходит в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».
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