Авен ответил на вопрос о возможной покупке «Спартака»
17:19
Бизнесмен и болельщик «Спартака» Петр Авен перед матчем Лиги Европы против «Лестера» ответил на вопрос о возможной покупке московского клуба.
«Обращались ли ко мне по покупке «Спартака»? Слухи не комментирую», — сказал Авен.
С 2004 года владельцем «Спартака» является Леонид Федун.
20 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» красно-белые сыграют против «Лестера». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».
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