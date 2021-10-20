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Авен ответил на вопрос о возможной покупке «Спартака»

17:19
Петр Авен. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Петр Авен. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бизнесмен и болельщик «Спартака» Петр Авен перед матчем Лиги Европы против «Лестера» ответил на вопрос о возможной покупке московского клуба.

«Обращались ли ко мне по покупке «Спартака»? Слухи не комментирую», — сказал Авен.

С 2004 года владельцем «Спартака» является Леонид Федун.

20 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» красно-белые сыграют против «Лестера». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Лестер».

Спартак — Лестер

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