Литвинов уверен, что «Спартаку» хватит времени восстановиться к матчу с «Зенитом»
20:53
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал поражение красно-белых от «Лестера» (3:4) в матче группового этапа Лиги Европы.
— В Англии можно будет цепляться за очки?
— Думаю, да. Почему нет? Мы постараемся отдать все силы, чтобы увезти три очка. Мы могли это сделать и сегодня.
— Остались ли силы на «Зенит»?
— Да, есть время восстановиться и отдохнуть.
— У вас же сейчас адский календарь. Ты понимаешь, как это выдержать?
— Это часть футбола. В Англии вон люди сколько играют. И не жалуются. Главное, профессионально подходить к этому, — сказал Литвинов.
После трех игр «Спартак» (3 очка) занимает третье место в группе С, «Лестер» (4) — второе.
Матч 12-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Спартак» состоится 24 октября в Санкт-Петербурге.
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