Российские журналисты встретили Виторию аплодисментами после победы «Спартака» над «Наполи»
Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал победу команды над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Перед пресс-конференцией российские журналисты встретили специалиста аплодисментами.
«Во-первых, спасибо за аплодисменты, за такой момент. Сложная победа. Играли против удивительной команды. Но в конце концов мы заслужили победу тем, как мы работали в этой игре. Начало было неудачным — пропустили менее чем через 30 секунд после старта игры. Это последнее, чего хотел бы тренер.
«Наполи» чувствовал себя увереннее. Но мы начали играть. В перерыве поговорили. Обсудили, что важно играть умно. Сохранять нужную глубину. Просто делали свою работу и верили, что моменты придут. Это важная и очень хорошая победа. Я поздравил игроков. Это был хороший день", — сказал Витория.
«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С.
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