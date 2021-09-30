Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Каррера назвал великой победу «Спартака» над «Наполи» в Лиге Европы

22:27
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Массимо Каррера. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Наполи» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

«К сожалению, смотрел только второй тайм. Это великая победа! «Спартак» сыграл очень хорошо. Групповой этап — очень сложная стадия. Команда должна идти от игре к игре. Следующий матч против «Лестера» булет крайне важным», — сказал Каррера «СЭ».

В составе красно-белых в матче с «Наполи» дублем отметился форвард Квинси Промес, еще один гол на счету хавбека Михаила Игнатова.

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), обыгравшая 30 сентября «Лестер» (1:0).

Наполи — Спартак

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Наполи» — «Спартак»: все голы матча Лиги Европы
Оказывается, этот «Спартак» может побеждать вопреки!
Губерниев отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Наполи»
«Спартак» опубликовал фото с горящими в огне спагетти после победы над «Наполи»
Что будет, если подтягиваться 10 раз каждый день?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 30 сентября, 2-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»