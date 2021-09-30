Каррера назвал великой победу «Спартака» над «Наполи» в Лиге Европы

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Наполи» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

«К сожалению, смотрел только второй тайм. Это великая победа! «Спартак» сыграл очень хорошо. Групповой этап — очень сложная стадия. Команда должна идти от игре к игре. Следующий матч против «Лестера» булет крайне важным», — сказал Каррера «СЭ».

В составе красно-белых в матче с «Наполи» дублем отметился форвард Квинси Промес, еще один гол на счету хавбека Михаила Игнатова.

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), обыгравшая 30 сентября «Лестер» (1:0).