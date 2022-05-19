Ридле: «Айнтрахту» пришлось приложить гигантские усилия для победы в финале Лиги Европы»

Победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» Карл-Хайнц Ридле прокомментировал победу «Айнтрахта» над «Рейнджерс» в финале Лиги Европы. Основное и дополнительное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти точнее оказались игроки немецкой команды — 5:4.

«Айнтрахту» пришлось приложить гигантские усилия — простой эта игра не была. Нужно было пройти всю дистанцию этого финала целиком, а за ней — еще и серию пенальти. Для любого игрока это наихудший сценарий развития событий, но они выдержали его и заслужили победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Ридле.

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов в следующем сезоне.