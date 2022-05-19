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«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: видео церемонии награждения финала Лиги Европы

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
18 мая. «Айнтрахт» — «Рейнджерс» — 1:1, пен. — 5:4.
Фото AFP

«Айнтрахт» переиграл «Рейнджерс» в финале Лиги Европы. Команды забили по голу за 90 минут. В дополнительное время забитых мячей не было, поэтому победитель определился в серии пенальти.

После финального свистка на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан» в Севилье прошла церемония награждения. «Айнтрахт» второй раз в истории выиграл Лигу Европы (Кубок УЕФА).

Благодаря победе в финале Лиги Европы «Айнтрахт» сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Рейнджерс
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