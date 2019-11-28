«Мы должны держаться вместе в трудный момент». Витсель — о поражении дортмундской «Боруссии» от «Барселоны»
28 ноября 2019, 16:38
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель опубликовал в Twitter сообщение, посвященное итогам матча его команды с «Барселоной» (1:3) в групповом турнире Лиги чемпионов.
— Нелегко покидать «Камп Ноу», но мы должны держаться вместе в этот трудный момент! — написал Витсель.
Never easy to go away to Camp Nou, but we must stick together in this difficult moment!#UCL #BelieveInBorussia pic.twitter.com/ve2TWrXeOr— Axel Witsel (@axelwitsel28) November 28, 2019
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