Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель опубликовал в Twitter сообщение, посвященное итогам матча его команды с «Барселоной» (1:3) в групповом турнире Лиги чемпионов.

— Нелегко покидать «Камп Ноу», но мы должны держаться вместе в этот трудный момент! — написал Витсель.

Never easy to go away to Camp Nou, but we must stick together in this difficult moment!#UCL #BelieveInBorussia pic.twitter.com/ve2TWrXeOr — Axel Witsel (@axelwitsel28) November 28, 2019

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