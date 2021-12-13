Радченко: «Не считаю, что «Бетис» оптимальный жребий, «Зениту» попался очень сильный оппонент»
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 Лиги Европы.
Питерский клуб встретится с испанским «Бетисом».
«Абсолютно не считаю, что это оптимальный жребий на данной стадии. «Зениту» попался очень сильный оппонент, — приводит слова Радченко RT. — «Бетис» в этом году играет в очень приличный футбол, находится на третьем месте в чемпионате Испании, обыгрывает грандов. Так что подопечным Сергея Семака, скорее, не повезло. Мне приходилось играть с ними, и я знаю, каково это. Они будут максимально пользоваться своими шансами. Возможно, поборются даже за кубок Лиги Европы, им это по силам».
Также экс-футболист питерцев назвал лучших игроков испанской команды.
«Клаудио Браво, Марк Бартра, Хоакин, Набиль Фекир, Кристиан Тельо. Но мне в целом очень нравится эта команда и та игра, которую они показывают. Очень классное взаимодействие между футболистами, игровая дисциплина, хорошо переходят от обороны в середину поля, а затем в атаку. «Бетис» захочет играть первым номером, владеть мячом. Интересно, позволит ли это «Зенит». Думаю, шансы здесь 50 на 50», — добавил Радченко.
Первый матч 1/16 KT «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/938326-radchenko-zenit-betis
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю