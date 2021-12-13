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Радченко: «Не считаю, что «Бетис» оптимальный жребий, «Зениту» попался очень сильный оппонент»

Радченко оценил шансы «Зенита» пройти «Бетис» в стыковых матчах Лиги Европы
18:16
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 Лиги Европы.

Питерский клуб встретится с испанским «Бетисом».

«Абсолютно не считаю, что это оптимальный жребий на данной стадии. «Зениту» попался очень сильный оппонент, — приводит слова Радченко RT. — «Бетис» в этом году играет в очень приличный футбол, находится на третьем месте в чемпионате Испании, обыгрывает грандов. Так что подопечным Сергея Семака, скорее, не повезло. Мне приходилось играть с ними, и я знаю, каково это. Они будут максимально пользоваться своими шансами. Возможно, поборются даже за кубок Лиги Европы, им это по силам».

Также экс-футболист питерцев назвал лучших игроков испанской команды.

«Клаудио Браво, Марк Бартра, Хоакин, Набиль Фекир, Кристиан Тельо. Но мне в целом очень нравится эта команда и та игра, которую они показывают. Очень классное взаимодействие между футболистами, игровая дисциплина, хорошо переходят от обороны в середину поля, а затем в атаку. «Бетис» захочет играть первым номером, владеть мячом. Интересно, позволит ли это «Зенит». Думаю, шансы здесь 50 на 50», — добавил Радченко.

Первый матч 1/16 KT «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • bk news
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/938326-radchenko-zenit-betis

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Анна Горшкова все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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