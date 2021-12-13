Радченко: «Не считаю, что «Бетис» оптимальный жребий, «Зениту» попался очень сильный оппонент»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 Лиги Европы.

Питерский клуб встретится с испанским «Бетисом».

«Абсолютно не считаю, что это оптимальный жребий на данной стадии. «Зениту» попался очень сильный оппонент, — приводит слова Радченко RT. — «Бетис» в этом году играет в очень приличный футбол, находится на третьем месте в чемпионате Испании, обыгрывает грандов. Так что подопечным Сергея Семака, скорее, не повезло. Мне приходилось играть с ними, и я знаю, каково это. Они будут максимально пользоваться своими шансами. Возможно, поборются даже за кубок Лиги Европы, им это по силам».

Также экс-футболист питерцев назвал лучших игроков испанской команды.

«Клаудио Браво, Марк Бартра, Хоакин, Набиль Фекир, Кристиан Тельо. Но мне в целом очень нравится эта команда и та игра, которую они показывают. Очень классное взаимодействие между футболистами, игровая дисциплина, хорошо переходят от обороны в середину поля, а затем в атаку. «Бетис» захочет играть первым номером, владеть мячом. Интересно, позволит ли это «Зенит». Думаю, шансы здесь 50 на 50», — добавил Радченко.