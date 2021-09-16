Павлюченко заявил, что не видит катастрофы в поражении «Спартака» от «Легии»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что не видит ничего катастрофического в поражении красно-белых от «Легии» (0:1) в Лиге Европы.

«Это только первая игра, понятно, что если второй и третий матч проиграют, то все. Поэтому после первого матча не надо паниковать. Давайте дождемся следующей игры, там будет видно, пускай она будет на выезде, но шансы есть. Ничего катастрофического не вижу. Просто вчера так игра сложилась. Один момент вот так прозевали, а по идее должны были первыми забивать, но не получилось. Если бы забили, игра, конечно, по-другому сложилась бы. Поэтому не надо сейчас «убивать» «Спартак», говоря, что шансов нет. Понятно, что не все хорошо, но шансы есть еще, впереди игры», — приводит ТАСС слова Павлюченко.

Во втором туре групповой стадии Лиги Европы «Спартак» в гостях сыграет с «Наполи» 30 сентября, «Легия» в этот же день дома встретится с «Лестером».