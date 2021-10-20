Патсон Дака: «Это мой первый покер. Надеюсь, что не последний»

Форвард «Лестера» Патсон Дака поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Спартака» (4:3). Он сделал покер в этой игре.

«Замечательная игра! Это было непросто, но мы показали характер, вступали в единоборства, - сказал Дака. - Здорово, что в итоге мы одержали победу. Возможно, мои голы выглядели легко, но это не так. Я знаю свои сильные качества и стараюсь играть на них. Я был полностью сконцентрирован на игре и результате.

Это мой первый покер и надеюсь, что не последний. Буду упорно работать, чтобы забивать и дальше. Буду я проставляться перед командой? Сейчас не время праздновать. Эта игра уже в истории, нужно готовиться к следующей, уже в следующие выходные».

У «Спартака» дубль оформил Александр Соболев, еще один мяч в активе Джордана Ларссона.