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Патсон Дака: «Это мой первый покер. Надеюсь, что не последний»

Форвард «Лестера» Дака надеется, что это был не последний его покер
20:06
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Форвард «Лестера» Патсон Дака поделился впечатлениями после матча Лиги Европы против «Спартака» (4:3). Он сделал покер в этой игре.

«Замечательная игра! Это было непросто, но мы показали характер, вступали в единоборства, - сказал Дака. -  Здорово, что в итоге мы одержали победу. Возможно, мои голы выглядели легко, но это не так. Я знаю свои сильные качества и стараюсь играть на них. Я был полностью сконцентрирован на игре и результате.

Это мой первый покер и надеюсь, что не последний. Буду упорно работать, чтобы забивать и дальше. Буду я проставляться перед командой? Сейчас не время праздновать. Эта игра уже в истории, нужно готовиться к следующей, уже в следующие выходные».

У «Спартака» дубль оформил Александр Соболев, еще один мяч в активе Джордана Ларссона.

 

Спартак - Лестер

 

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Евгений Петров все материалы автора

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