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Комбаров — о поражении «Спартака»: «Рассказов? Коля, наверное, потерялся»

Дмитрий Комбаров не стал винить Рассказова после поражения «Спартака» в матче с «Лестером»
20:14
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал поражение красно-белых в матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4).

Руй Витория и&nbsp;Николай Рассказов. Рассказов в роли центрального защитника — катастрофа. «Лестер» наказал «Спартак» за провалы одного человека

«Эмоции отталкиваются от результата, — сказал Комбаров «СЭ». — Обидно, что проиграли. Матч был интересный — много голов забили. «Лестер» владел инициативой, особенно во втором тайме — «Спартак» прижали к воротам. Необязательный гол в раздевалку, который как-то помог «Лестеру» в эмоциональном плане. «Спартак» же ушел в раздевалку с плохими эмоциями — это всегда не очень приятно. Выход «Спартака» в плей-офф? Верим в это».

Комбаров также оценил игру Николая Рассказова в матче с «Лестером».

«Рассказов? Я бы не стал никого винить. Конечно, ошибки есть. Из его зоны забили. Но перед этим все пасы один на один отдавали без борьбы и спокойно проходили эту зону. У «Лестера» было время подумать, отдать зрячий пас. Нападающие раздергивали линию. Коля, наверное, потерялся. От этого и голы пошли», — добавил Комбаров.

«Лестер» набрал 4 очка и занимает второе место в группе С. У «Спартака» 3 очка и третье место. Лидирует «Легия» (6 очков), на последнем месте «Наполи» (1 очко) — эти команды сыграют в четверг.

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Артем Бухаев все материалы автора

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