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«Лестер» выбирает игрока матча со «Спартаком»: есть четыре варианта, но все — Дака

19:57
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«Лестер» запустил голосование по выбору лучшего игрока матча Лиги Европы против «Спартака» (4:3) в своем Twitter.

Опрос содержит четыре варианта. Во всех из них указан форвард команды Патсон Дака. В голосовании приняли участие около 4,5 тысячи человек.

Дака сделал покер в этой игре. У «Спартака» дубль оформил Александр Соболев, еще один мяч в активе Джордана Ларссона.

Спартак — Лестер

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Евгений Петров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»