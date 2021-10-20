«Лестер» выбирает игрока матча со «Спартаком»: есть четыре варианта, но все — Дака
19:57
«Лестер» запустил голосование по выбору лучшего игрока матча Лиги Европы против «Спартака» (4:3) в своем Twitter.
Man of the Match time, this'll be a close one ?#SkmLei— Leicester City (@LCFC) October 20, 2021
Опрос содержит четыре варианта. Во всех из них указан форвард команды Патсон Дака. В голосовании приняли участие около 4,5 тысячи человек.
Дака сделал покер в этой игре. У «Спартака» дубль оформил Александр Соболев, еще один мяч в активе Джордана Ларссона.
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