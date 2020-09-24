Валерий Карпин: «Кто сказал, что наш чемпионат сильнее израильского?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча квалификации Лиги Европы с «Маккаби» (1:2) заявил, что не видит позора в проигрыше израильтянам.

— Чувствуете ли вину за очередную ложку позора для российских клубов?

— Вину чувствуем, но позора тут нет — если кто-то думал что мы априори сильнее «Маккаби», то он глубоко заблуждался, они как минимум не слабее.

— Что происходит с российскими клубами в еврокубках? Постоянные проигрыши тем, кто ниже по рейтингу — Грузии, Азербайджану, теперь вот Израилю.

— Забудьте вы про рейтинги. Это для народа. Надо быть сильнее в конкретном матче. Но уровень нашего чемпионата, к сожалению, вот такой.

— Но российский чемпионат же не слабее лиг Грузии, Азербайждана, Израиля...

— Грузии и Азербайджана наверно нет, а вот Израиль мы видимо не превосходим.

— У клуба поломаны планы на осень?

— Мы не строили планов, пока не попадем в группу, так что ломать нечего. Прошли бы «Маккаби» — строили бы планы на следующую неделю. Теперь стало быть, в этих планах только Тула.

— Не посыпется ли команда от такого удара обухом по голове?

— Надеюсь и верю. что не посыпется. Это не удар обухом по голове, а возвращение к реалиям. Надо работать дальше. (Юрий Плохотиченко)