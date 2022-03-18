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Соучек, Демирал, Педри и Руис претендуют на звание игрока недели в Лиге Европы

Объявлены претенденты на звание игрока недели в Лиге Европы
Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

В список вошли четыре игрока: Томаш Соучек («Вест Хэм»), Мерих Демирал («Аталанта»), Педри («Барселона») и Руис («Брага»).

Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

На этой неделе состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка четвертьфинала состоится в пятницу, 18 марта.

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