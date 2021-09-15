«Спартак» — «Легия»: время начала матча и где смотреть прямую трансляцию
15:30
В среду, 15 сентября, «Спартак» на своем поле сыграет с варшавской «Легией» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени.
Ранее, 11 сентября, команда Руя Витории выиграла у «Химок» (3:1) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. Красно-белые с 10 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.
«Легия» в своем последнем матче уступила «Шленску» (0:1) в чемпионате Польши. Варшавский клуб располагается на 16-й строчке в турнирной таблице экстраклассы.
Следить за трансляцией матча «Спартак» — «Легия» можно будет на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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