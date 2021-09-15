В среду, 15 сентября, «Спартак» на своем поле сыграет с варшавской «Легией» в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнется в 17.30 по московскому времени.

Ранее, 11 сентября, команда Руя Витории выиграла у «Химок» (3:1) в матче 7-го тура Тинькофф РПЛ. Красно-белые с 10 очками занимают 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Легия» в своем последнем матче уступила «Шленску» (0:1) в чемпионате Польши. Варшавский клуб располагается на 16-й строчке в турнирной таблице экстраклассы.

Следить за трансляцией матча «Спартак» — «Легия» можно будет на сайте «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».